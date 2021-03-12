بوصعب خلال افتتاح مركز التلقيح: مستشفى اللبناني الكندي تحول من مقفل إلى مستشفى مجهز بـ86 سريراً لمرضى كورونا

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افتتح عضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بوصعب مركز التلقيح ضد فيروس كورونا في مستشفى اللبناني الكندي بحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن.

وأشار بوصعب في كلمة إلى أن “عندما بدأت هذه الأزمة كانت لنا زيارة مع معالي الوزير الى هذا المركز الذي كان مقفلا، ومن كان معنا في الزيارة اعتبر ان تأهيله سيتطلب وقتا طويلا، وشكك كثيرون بأن هذا المستشفى سيفتح أبوابه في يوم ما، ولكن التعاون الذي تم مع وزارة الصحة استمر، وتحول هذا المركز من مستشفى مقفل إلى مستشفى كامل جاهز بإدارة مسشتشفى القديس جاورجيوس، وفيه 86 سريراً مخصصين لـ CU Step-Down PCU، موضحاً أن 45 سريراُ يديره المستشفى العسكري.

وتوجه بوصعب بالتحية للجيش اللبناني، الذي على رغم الظروف التي يمر بها البلد، تمكن بجهود مضنية وفي وقتٍ قصير جداً من فتح طابق داخل المستشفى الكندي لمعالجة العسكريين المصابين بفيروس كورونا.

وعن تأمينه للقاحات، قال بو صعب: “وزارة الصحة هي الوحيدة القادرة على ادخال اللقاح الى لبنان لأن شركات اللقاح لا تتعاطى إلا مع الجهات الرسمية الممثلة بالوزارة، انما الامر الإيجابي ان وزير الصحة عقد اجتماعا واعلن انه سيخصص جزءا من اللقاحات التي ترد للقطاع الخاص الذي أبدى رغبة بالتعاون. وانا قدمت رسالة الى الوزارة للحصول على كمية من هذه اللقاحات، ويمكننا في غضون شهرين الحصول على لقاح دفعنا ثمنه تزودنا به الوزارة ونوزعه على المواطنين. وسنستخدم هذا المبنى ليكون مركزا للتلقيح بإشراف ادارة مستشفى القديس جاورجيوس التي أحييها لما تقوم به بناء على تمن وطلب من سيدنا المطران الياس عوده الذي اصر على الا يؤثر انفجار المرفأ على الخدمات التي تقدم والا يؤثر الوضع الاقتصادي في الخدمات التي تقدمها مطرانية بيروت في هذه المنطقة للمواطنين”.

بدوره، قال حسن: “نحن نشهد اليوم هذا التعاون النموذجي بين المبادرة الفردية التي اطلقها الوزير الياس بو صعب مشكورا مع مستشفى الروم ووزارة الصحة العامة وقيادة الجيش، فالكل يعمل من اجل استيعاب العدد المتزايد لمرضى فيروس كورونا خصوصا بعد فترة الإقفال”، مضيفاً: “ان التزام المجتمع يؤثر كثيرا في خفض عدد الحالات كما حصل في كسروان والمتن وبيروت التي سجلت اصابات ادنى من الأعداد السابقة، ولكن المحافظات الباقية وللأسف، سجلت عددا أعلى من الاصابات”.

وأضاف: “نشكر مبادرة الوزير بو صعب لتأمين هذه الرعاية الصحية من مستشفى القديس جاورجيوس. إن تعاطي وزارة الصحة قد أثمر، فهذا المستشفى هو الثاني هذا الأسبوع، الذي يخصص بأكمله لمصابي كورونا مع مستشفى بعلبك الحكومي. والإمكانات اللوجستية متوفرة لاستحداث قسم لإعطاء اللقاح فيه، وان شاء الله مع وصول اللقاحات المختلفة ابتداء من الأسبوع المقبل، سيكون مركزا للتلقيح”.

وردا على سؤال، لفت إلى أن “مع اطلاق الحملة الوطنية للقاح واجهنا بعض العقبات اللوجستية والمتعلقة بالمنصة الإلكترونية، فالإعتصامات واغلاق الطرقات تسبب ببلبلة حالت دون وصول المسجلين الى مراكز التلقيح، إذ أن لبنان بلد المتغيرات ليس فقط في السياسة بل أيضا على الأرض”.

وأكد حسن أننا “بدأنا الان مرحلة جديدة أسبوعية، والمرحلة الثانية تؤخذ في وقتها. وعن الدراسات التي أشارت الى إمكان إعطاء الجرعة الثانية في الأسبوع الثالث، فقد ارتأينا في الوزارة مع اللجنة ان نبقيها في الأسبوع الثالث ليشعر المواطن بأن هناك مصداقية وتتبع لهذه الحالات. هناك نسبة لا يستهان بها نالت الجرعة الثانية، ومن لم تصله رسالة التلقيح بعد سيتم التواصل معه، وقد زدنا عدد الاشخاص الذين يتلقون المراجعات عبر الخط الساخن 1214 الى 30 شخصا”.

وعن عملية التلقيح التي حصلت في مجلس النواب، قال حسن: “هذا الموضوع مر وعدد من تلقوا اللقاح 18 نائبا، وبتنا اليوم نتحدث عن مئة الف لقاح. هذه المسألة أخذ اكثر من حجمها، مع احترامي للآراء المختلفة. نحن نأتي اليوم باللقاح الفعال والآمن، وهو لا يهرب ولا يسيس ولا يستثمر ويؤمن لكل الناس، واللقاحات التي تأخذها القيادات يأخذها المواطن العادي، وهنا تكمن عوامل نجاح حملة التلقيح”.

وعن امكان تأمين القطاع الخاص للقاحات، أوضح حسن أننا “مددنا يدنا للتعاون مع القطاع الخاص، ولكن الشركات تمتنع عن التعاون معه مباشرة، لذا أمنا عقدا ثلاثي الأبعاد مع الشركة واصحاب المبادرة، وحصلوا منا على كل الوثائق التحفيزية المطلوبة ولم يتمكنوا من تأمين لقاحات لا من سينوفارم ولا من سبوتنيك. وأريد ان أضيء على نقطة بأن مؤسسات صيدلانية وغيرها بدأت بالاعلان عن تأمين لقاحات، وهنا أقول للمواطنين لا تستعجلوا ولا تتورطوا، فهي تفتقد الى المصداقية والدقة، إذ ما من لقاح سيدخل الا اذا هرب، والتهريب يمكن ان يشكل ظروفا غير ملائمة لحفظ اللقاح مما يجعله غير ذي فعالية، وليس كما ترعى وزارة الصحة عمليتي النقل والحفظ والتلقيح، لذا سيصل اللقاح الى كل المواطنين ولدينا كميات وفيرة محجوزة ستأتي بوقتها”.

وعن فعالية لقاح استرازنيكا، قال: “هذا الموضوع يلزمه تحقق وتدقيق من خلال اللجان العلمية والتواصل الدائم، وسنتأكد من هذه المعطيات، منظمة الصحة العالمية موجودة واللقاح اعتمد من قبلها وبالتالي ليس من السهولة القول انه غير آمن وغير فعال، وسننتظر لنبني على الشيء مقتضاه”.