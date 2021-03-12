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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن بعد اجتماع اللجنة المعنية بكورونا ان "الدول الكبرى توصي بالاستمرار باستعمال لقاح أسترازينيكا ومنظّمة الصحة توصي به وهو لا يمنع الوفيات الناجمة عن أمراض أخرى ليست مرتبطة بكوفيد ."

وأشار حمد خلال مؤتمر صحافي الى انه "سيصلنا 92 ألف لقاح أسترازينكا من Covax بدءاً من الأسبوع المقبل وإطلاق عملية التلقيح بهذا اللقاح سيسرّع الوتيرة."



وعن العام الدراسي قال حسن "ندرك أهمية عدم خسارة العام الدراسي ووزارة الصحة تواكب الاجراءات التي اتخذتها ‎وزارة التربية في مواجهة ‎كورونا وتمتلك خطة صحية تربوية وسيتم تطبيقها وسيكون هناك توصية لاعتماد أسلوب معجلّ لتلقيح الأساتذة خصوصاً صفوف الشهادتين المتوسطة والثانوية."



كما لفت الى ان " لقاح كورونا لن يباع في الصيدليات وهو سيوزع مجانا ولن نسمح باستثماره ."