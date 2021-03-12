الان عون: إن كنتم لا تريدون ترشيد الدعم أعطوا أموال القرض بالدولار للأسر الفقيرة

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اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون أن إقرار قرض البنك الدولي للأسر لدعم الأكثر فقرا، وعندما نقول للناس أننا أعطيناهم المساعدة بالليرة اللبنانية لتعزيز العملة الصعبة وتقوية مصرف لبنان عبر إعطائه الدولار الإحتياطي من العملات الأجنبية”.



وشدد النائب عون في كلمته بعد الجلسة التشريعية على أنه “على حكومة تصريف الأعمال إنجاز عملية ترشيد الدعم بالتلازم مع البدء بتوزيع أموال القرض، فحكومة تصريف الأعمال هي مسؤولية لحين وجود مرسوم بحكومة جديدة”.



واعتبر النائب عون أن “القوانين المنتهية يجب أن تكون على جدول الأعمال، أما غير المنجزة فتتأجل لحين إنجازها، ونشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري على اللجان المشتركة الذي وضع سلفة الكهرباء التي لا تعني التيار الوطني الحر بل تعني الجميع”.



وأضاف: “دعيت منذ فترة لإستعمال مليار دولا من الإحتياطي لمعامل وليس للفيول، وعلى الجميع أن يحل مشكلة الكهرباء بلبنان وعلى المجلس النيابي القيام بواجبه”.



وتابع: “إن كنتم لا تريدون ترشيد الدعم أعطوا قرض البنك الدولي بالدولار للأسر الأكثر فقرا”.