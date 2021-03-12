فريد البستاني: مع قناعتي بوجوب إعطاء البطاقة التمويلية ومساعدة العائلات إلا أنني كنت افضل أن يترافق ذلك مع خطة تدريجية لترشيد الدعم

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النائب الدكتور فريد البستاني ل OTV قبيل بدء الجلسة التشريعية:



مع قناعتي التامة بوجوب إعطاء البطاقة التمويلية ومساعدة العائلات الأكثر حاجة وتوفير الأموال اللازمة لذلك وهذه الأموال غير متوفرة لدى الخزينة اللبنانية فلذا توجب علينا الموافقة على قرض ال 300 مليون دولار من البنك الدولي، إلا أنني كنت افضل أن يترافق ذلك مع خطة تدريجية لترشيد الدعم من طريق مشروع قانون تتقدم به الحكومة من المجلس النيابي. وذلك لعدة أسباب أهمها:

• إن الدعم بصيغته الحالية يستفيد منه غير اللبنانيين والميسورين

• إنه يشجع على تهريب المواد المدعومة مما يشكل هدرا وعبئا على الخزينة واستنزافاً لمصرف لبنان وبعثرة أموال المودعين

• كلفة الدعم الحالية تقدر باكثر من 6.5 مليار دولار سنوياً

• أما كلفة ترشيد الدعم التدريجي مع إعطاء البطاقة التمويلية فهي حوالي 4 مليار دولار مما يعني أن الوفر الذي يؤمنه ترشيد الدعم التدريجي هو حوالي 2.5 مليار دولار سنويا.

• إن إعطاء البطاقة التمويلية من شأنه تعويض غلاء المعيشة.

أعتقد أنه على الحكومة مع كونها حكومة تصريف أعمال أن تضطلع بمسؤولياتها وتمارس صلاحياتها لحماية مصالح الناس واحتياطي مصرف لبنان واموال المودعين. كذلك أتمنى على الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون وسيناريو واحذ لكيفية ترشيد الدعم التدريجي.