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نقابة إتحاد القصابين وتجار المواشي: نتمنى من وزارة الاقتصاد الاسراع بإنجاز المعاملات ليتسنى للمستوردين اتمام شحناتهم بصورة دورية و مستمرة

12
MARCH
2021
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بيان لنقابة إتحاد القصابين وتجار المواشي


من خلال ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية و المالية نثمن و نقدر قيام مصرف لبنان بتقديم الدعم للسلع الغذائية الاساسية و في طليعتها المواشي الحية و ذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتستغرب النقابة بعض المواقف المتسرعة التي صدرت عن بعض التجار بتحميل مصرف لبنان مسؤولية التأخير في بت طلبات الدعم بالسرعة المطلوبة مع العلم ان سعادة الحاكم و موظفي المصرف يقومون بكامل واجباتهم مشكورين رغم ضغط جانحة كورونا عليهم حيث تبين ان التأخير هو نتيجة طبيعية للعدد الهائل من الملفات ،متمنين الشفاء العاجل للمصابين .

كما نثمن الدور الفعال لوزارة الزراعة على قيامها بملاحقة معاملات مستوردي المواشي لدى مصرف لبنان وتجاوب مصرف لبنان بشخص الحاكم مشكورا على البدء باتمام معاملتهم عبر تسهيل الموافقة على المعاملات و البدء بتحويل المبالغ المطلوبة لهم للخارج آملين من سعادة الحاكم استمرار التجاوب و التحويل لمساعدة المستوردين من إكمال مسيرة الدعم بشكلها الصحيح و تسليم المواشي الحية و اللحوم بسعرها المدعوم .


كما و نتمنى من وزارة الاقتصاد و كما عودتنا دائما مشكورة الاسراع بإنجاز المعاملات ليتسنى للمستوردين اتمام شحناتهم بصورة دورية و مستمرة. كما تدعو النقابة جميع المستوردين الالتزام ببيع الأبقار الحية و اللحوم طبقا لاسعار وزارتي الزراعة و الاقتصاد تحت طائلة رفع الغطاء عن اي مخالف و التعاون مع دائرة حماية المستهلك للكشف على سجلاته طبقا للتعهد الموقع من قبله للوزارات المعنية .

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