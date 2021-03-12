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الرئيس عون عرض مع الوزير مشرفية لنتائج لقاءاته في دمشق

12
MARCH
2021
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مشرفية: تلقيت ترحيبا سوريا بالعمل على عودة النازحين وضمانات بان تكون كريمة وآمنة ونعمل لان تكون في اسرع وقت ممكن

اكد وزير السياحة والشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي مشرفية، ان النقاشات التي اجراها مع المسؤولين السوريين خلال زيارته الأخيرة الى دمشق "كانت اكثر من إيجابية ومشجعة جدا" وان جميع الوزراء الذين التقاهم اعربوا عن استعدادهم الكامل "للعمل معنا على تفعيل ملف عودة النازحين"، مشيرا الى انه تلقى ضمانات "بتحقيق عودة كريمة وآمنة حيث سلامة النازح السوري وكرامته ستكونان مضمونتين ومحفوظتين".
 
كلام الوزير مشرفية جاء بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحضور مستشار الوزير الدكتور عاصم ابي علي والدكتوة علا بطرس. وحضر اللقاء المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار العسكري والأمني  العميد بولس مطر والمستشار الديبلوماسي أسامة خشاب.
وبعد اللقاء، ادلي الوزير مشرفية بالبيان التالي:
 
 "جئت اليوم لاضع رئيس الجمهورية في أجواء الزيارة التي قمت بها الى سوريا نهاية الأسبوع الماضي والنقاشات مع الجانب السوري التي كانت اكثر من إيجابية ومشجعة جدا حيث اعرب جميع الوزراء عن استعدادهم الكامل للعمل معنا على تفعيل ملف العودة.
وابلغت فخامته انني تلقيت ترحيبا رسميا من كل الوزراء الذين التقيتهم بالعمل على عودة النازحين". 
 
 أضاف: "شددت والجانب السوري على مقاربة هذا الملف من منطلق بعده الإنساني باعتبار ان العودة الامنة والكريمة للنازخين الى بلدهم تعتبر الحل الوحيد المستدام، ونحن نعتبره حقا مقدسا لهم  وسنساعدهم في كل الوسائل المتاحة وعبر التنسيق مع الدولة السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي بشكل عام.
ووضعته في صورة الضمانات التي تلقيتها بتحقيق عودة كريمة وآمنة حيث سلامة النازح السوري وكرامته ستكونان مضمونتين ومحفوظتين".
 
وردا على سؤال، اكد الوزير مشرفية ان الأجواء بدأت تتطور لتصبح اكثر إيجابية في البعدين الإقليمي والدولي بالنسبة لعودة النازحين. ونحن، كدولة لبنانية، نرغب في الاستفادة من كل الفرص التي تخفف عن كاهلنا عبء هذا النزوح الذي دخل عامه الحادي عشر منذ بدء الازمة السورية مع كل ما يكلف الدولة  اللبنانية من أعباء مادية واجتماعية. وانطلاقا من ذلك، نقوم بخطوات عملية سريعة بالتنسيق مع الوزراء المختصين في سوريا لتكون هذه العودة في أسرع وقت ممكن وتكون كذلك، طوعية وآمنة وكريمة.
 
عائلة المرحوم النائب جان عبيد
 
وفي قصر بعبدا، عائلة المرحوم النائب جان عبيد التي ضمت السادة سليمان جان عبيد وبدوي جان عبيد وايلي عبيد، الذين شكروا رئيس الجمهورية على مواساة العائلة بوفاة النائب الراحل. وحضر اللقاء المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.
 
 
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