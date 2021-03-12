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هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

12
MARCH
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بداية ارتفاع محدود في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية.

 

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من بعد ظهر اليوم الجمعة ويستمر حتى نهاية الاسبوع.
- ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار يتراوح بين 13 و23 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم مع انخفاض في نسبة الرطوبة على الساحل.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بداية ارتفاع محدود في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة ومن دون تعديل يذكر على الساحل.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة وضباب على المرتفعات مساء مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

- الحرارة على الساحل من 9 الى 22 درجة، فوق الجبال من 3 الى 16 درجة، في الداخل من 3 الى 20 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية - غربية الى غربية، سرعتها بين 20 و45 كم/س.
- الانقشاع: سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب ، يتحول الى جيد بعد الظهر.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 %.
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 5,53
- ساعة غروب الشمس: 17,43.

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