بعد تعليق عدد من الدول استخدام لقاح استرازينيكا.. هذا ما أوضحه البزري!

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بعد تعليق عدد من الدول من بينها النمسا والدنمارك استخدام لقاح استرازينيكا الذي سيصل الى لبنان في المقبل من الايام، طمأن رئيس لجنة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري اللبنانيين الى أنه لن يتم استخدام أي لقاح ما لم يتم التأكد من سلامته.

البزري وفي حديث الى صوت كل لبنان أشار الى أن هذه المعطيات قيد المتابعة والرصد من قبل اللجنة مع الشركة ووكالة الدواء الدولية ووكالات الاخبار لرصد تصرف الدول الاوروبية وإذا تأكد ارتباط استرازنيكا بأي حوادث دموية سيبنى على الشيء مقتضاه وقد نصل حد عدم استخدامه مشيرا الى ان مصادر تصنيع اللقاح التي ستصل الى لبنان مختلفة عن تلك الموجودة في أوروبا وما حصل قد يكون على طريق المصادفة.