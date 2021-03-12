"المستقبل" : لا حكومة في الأفق .. الحريري متمسك بثلاثة وزراء للرئيس عون وبوزارتي العدل والداخلية وبحكومة من 18 وزيراً

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البناء : أشارت أوساط كتلة المستقبل النيابية لـ»البناء» أن «لا حكومة في الأفق إذا لم تلبّ مطالب المجتمع الدولي، وبالتالي لا أموال لإنعاش الاقتصاد اللبناني»، وكشفت أن الاجتماع بين الحريري ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إيجابي وأكد أن الحريري يحظى بالدعم الروسي، وبالتالي الدولي لرئاسة الحكومة».

وسألت الأوساط إذا كان التيار الوطني الحر لن يمنح الثقة لحكومة الحريري فلماذا يطالب رئيس الجمهورية بستة وزراء؟ وشدّدت الأوساط على أن «موقف التيار سيفرض تركيبة حكومية جديدة»، وكشفت أن الحريري متمسك بثلاثة وزراء لعون وبوزارتي العدل والداخلية وبحكومة من 18 وزيراً».