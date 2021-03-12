عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 آذار 2021

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الأخبار : إيران - أميركا: صهاينة بايدن يعرقلون الاتفاق

صرف النظر عن اقتراح زيادة رواتب العسكريين؟

برّي يقود مسعى حكوميّاً جديداً: حكومة من 20 وزيراً بلا ثلث ضامن لأحد

القرار الظني في جريمة كفتون: خطط الإرهابيين لا تزال مجهولة

الديار : اسرائيل تعتبر لبنان «تحديا استراتيجيا» ولودريان يحذر من «خطر داهم»!

الحريري يتذرع بالميثاقية لتغطية الممانعة الخارجية بمنح عون «الداخلية»

«الشعبوية» تهدد بمزيد من التضخم .. تهديد بالعتمة .. «وكورونا» نحو الاسوأ



البناء : الأجواء الأردنيّة أم عقدة ابن سلمان مع واشنطن وراء تأجيل زيارة نتنياهو لأبو ظبي؟

موسكو تستقبل حزب الله كحليف إقليميّ للتشاور في ملفات المنطقة وفرص التسويات/ عون والحريري بعيدان عن الحلحلة... وتجاذب حول منحة العسكريّين وسلفة الكهرباء



نداء الوطن : لودريان لـ"نداء الوطن": الوقت قصير جداً قبل الانهيار

السلطة "تمسح" البهدلات الدولية: "الدنيا عم تشتي"!



النهار : تهويل بالعتمة... وفرنسا تبقي النافذة مفتوحة





اللواء : تحذير أوروبي - عربي من كارثة في لبنان تشمل النازحين واللاجئين

عون لا يتصل بالحريري.. وغياب مسيحي عن الجلسة.. وبشرى من بعبدا بالعتمة الشاملة!



الجمهورية : مجموعة الدعم تستعجل حكومة الصلاحيات



the daily star: ISGL urges 'fully empowered' govt to save Lebanon

! l'orient le jour : Paris aux responsables libanais : Ça suffit