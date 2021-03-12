أسرار الصحف ليوم الجمعة 13 آذار 2021

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نداء الوطن : خفايا

تشهد وزارة الاقتصاد والتجارة جهوداً مكثفة لتنقية ملفات الدعم واستيراد المواد الاستهلاكية المدعومة، خشية تسريب أي مستندات فضائحية من هذه الملفات.

نقل أحد المحامين المتابعين لانفجار مرفأ بيروت عن المحقق العدلي الجديد قوله إنّ إعادة السير بالملف تحتاج إلى أسابيع بينما تصويب مسار التحقيق يحتاج إلى أشهر.

تردّد أنّ ملف تحويل الأموال بموجب قانون الدولار الطالبي، يشهد تدخلات سياسية لتمرير الملفات من خلال مصرف لبنان حيث بلغ مجموع الأموال المحوّلة بموجب هذه التدخلات أكثر من 50 مليون دولار.



اللواء : أسرار

همس

جرت مراجعة دقيقة لبيان رسمي صدر عن لقاء مسؤول لبناني ووزير خارجية دولة كبرى.



غمز

واجهت كتل صديقة اقتراحاً مالياً، بمنتهى الاستياء، وقررت عدم المجاملة على هذا الصعيد..



لغز

فهم أن تغيير رئيس حزب موالٍ مكان سكنه مرتبط، بما نقل عنه، مشاهدة مراقبة شديدة للسكن الأساسي!