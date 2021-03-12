الديار : الحريري يتذرع بالميثاقية لتغطية الممانعة الخارجية

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الديار : حكوميا، لا تزال المراوحة «سيدة الموقف»، مصادر «المستقبل» تروج بان الرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لم يعد بامكانهما المناورة التي تؤخر تشكيل حكومة مهمة، بعد أن حوصر بالمواقف الدولية والإقليمية التي لا تمنحهما «الثلث المعطل»، وعند السؤال عن تجاوز الجميع هذه النقطة، ياتي الجواب مكررا لا شيء رسميا بعد، وثمة «تفخيخ» لمبادرة اللواء عباس ابراهيم عبر الدفع الى تشكيل حكومة تغيب عنها «الميثاقية» وهذا الامر يقوض نجاحها، ولهذا الرئيس المكلف يتريث ولن يدخل الى «حقل الغام» او «فخ» ينصب له..

وفي هذا السياق، علم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري «شغل» محركاته بعيدا عن الاضواء لمحاولة تفكيك آخر العقد امام تشكيل الحكومة، وتتركز اتصالاته مع «بيت الوسط» من خلال النائب علي حسن خليل في مسألة الميثاقية، ووزارة الداخلية فيما يغيب التواصل مع الرئاسة الاولى.