حمدان: الحذر كل الحذر من تفجير كبير يعطل المفصل التاريخي

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أصدر العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:

كلما تقدمت الخطوات التنفيذية لعودة الدول العربية، الى وعيهم بأن الصقيع العربي الاخوانجي المتأسلم المدار اميركيا كان وبالاً، أدى الى تدمير عناصر القوة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية ومناعة الامن القومي العربي، يزداد خطورة التخريب للجنة العالمية لعصابات الاخوان المتأسلمين، من خلال الدور التركي و القطري في ادارة الاعمال التخريبية للدواعش، وغيرهم من التنظيمات الارهابية.

الحذر كل الحذر، من تفجير كبير يعطل المفصل التاريخي، في اعادة تفعيل دور الجامعة العربية، باستعادة الجمهورية العربية السورية فاعليتها المهمة جدا، في صون الامن القومي العربي، من خلال جامعة عربية قوية جامعة شاملة من المحيط الى الخليج العربي.