صندوق النقد الدولي: خطة بايدن لها آثار إيجابية على الاقتصاد العالمي

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اعتبر المتحدث باسم صندوق النقد الدولي غيري رايس ، أن "خطة التحفيز الاقتصادي الأميركية سيكون لها آثار إيجابية على النمو العالمي وبقية الاقتصاد العالمي"، لكنه أوصى ب"مراقبة المخاطر المحتملة لضخ كميات هائلة من الأموال في أكبر اقتصادات العالم".

وقال خلال مؤتمر صحافي: "من المتوقع أن تستفيد معظم الدول من زيادة الطلب الأميركي على السلع الأساسية وكذلك واردات السلع والخدمات، وذلك سيساهم في النمو والتعافي العالميين". لكنه حذر أنه "في الوقت ذاته، علينا الانتباه إلى المخاطر ويجب على الدول بالطبع أن تكون يقظة من أي مخاطر محتملة".

كما لم يستبعد حصول "تعزيز كبير في نسب الفائدة، وبالتالي كما هو الحال دائما، يجب مراقبة المخاطر المحتملة".