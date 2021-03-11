مخزومي يثني على دور اليونيفيل في حفظ السلام

A + A -

استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في دارته، بحضور رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي والمستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، قائد قوات الأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل” اللواء ستيفانو ديل كول، على رأس وفد من اليونيفيل تمثل بالمستشار السياسي جاك كريستوفيديس، ورئيس أركان اليونيفيل العميد جان بيار فاغ، والمساعد العسكري المقدم أولديريكو ريتشي، وقائد المعسكر الكابتن كايل كافانا، والمستشار القانوني السيد راشد عرفي. وجرى التداول بالأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

إثر اللقاء، أثنى مخزومي على دور اليونيفيل في حفظ السلام، شاكراً لهذه القوات كل ما توفره للجنوب وأهله من دعم وأمن وخدمات مختلفة، خصوصاً في ظل الظروف الصحية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، ومثمناً التعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل.

وأكد مخزومي أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة من شأنها أن تزعزع الأمن على الحدود الجنوبية، معوّلاً على دور اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني في وضع حد لهذه الانتهاكات وتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار رقم 1701.