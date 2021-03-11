إجتماع إلكتروني للجنة الاقتصاد: ضرورة قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون لترشيد تدريجي للدعم وإعطاء البطاقة التمويلية

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عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط اجتماعاً إلكترونياً قبل ظهر اليوم برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور المقرر الدكتور علي بزي والنواب السادة علي درويش، شوقي الدكاش، روجيه عازار، ميشال ضاهر، ألكسندر ماتوسيان، كذلك شارك مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، السيد هاني بحصلي نقيب مستوردي المواد الغذائية، الدكتور نبيل فهد نقيب أصحاب السوبرماركت، السيد حسان عزالدين رئيس مجلس إدارة سبينس والسيد نعمان هاشم رئيس مجلس إدارة شركة هاشم إندستري صاحب مصنع أروبا.



بعد كلمة ترحيب من النائب الدكتور فريد البستاني توالى عل الكلام كل من السادة الدكتور نبيل فهد وحسان عزالدين وهاني بحصلي ونعمان هاشم، الذين شرحوا مشاكل التجار وأصحاب السوبرماركت التي دارت على عدة مواضيع أساسية منها عدم القدرة على تامين الدولار من السوق الموازية والتأخير الحاصل في مصرف لبنان بالنسبة لتأمين الدولار للسلع المدعومة كذلك تناول هؤلاء موضوع تهريب السلع المدعومة إلى خارج لبنان أو إعادة بيعها في نقاط بيع ثانوية بأسعار اعلى من السعر المدعوم، وقد شرح هؤلاء كيف أن مجموعات من غير اللبنانيين في معظمها تتجمع أمام السوبرماركت وتقوم بشراء السلع المدعومة بكميات كبيرة.



كذلك شرح مدير عام الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر عن النقص الهائل في عديد مراقبي الوزارة الذي لا يتعدى ال 70 مراقب وذلك لتغطية أكثر من 20.000 نقطة بيع واقترح إشراك البلديات في عمليات المراقبة بعد تأهيل عدد من موظفيها.



وبعد نقاش مستفيض مع السادة النواب تم الاتفاق على عدة نقاط أهمها:

- ضرورة قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون لترشيد تدريجي للدعم وإعطاء البطاقة التمويلية كي يتحول الدعم من دعم للسلعة إلى دعم للمواطن وهذا من شانه الحد من التهريب واستنزاف المصرف المركزي.

- دعم وزارة الاقتصاد وحثها على الاستمرار بممارسة دورها في مراقبة نقاط البيع وحماية المستهلك إن من حيث السعر اوالجودة.

- ناشد السادة ‏النواب المستوردين واصحاب السوبر ماركت اخذ الاوضاع الاقتصادية الاستثنائية بعين الاعتبار و ضرورة التوفيق بين استمرارية المؤسسات التجارية و صعوبة الاوضاع ‏المعيشية للمواطنين.

- وفي الختام طالب المجتمعون بضرورة تشكيل حكومة جديدة التي تعتبر الممر الإلزامي للنهوض الإقتصادي والتي من شانها لجم ارتفاع سعر الدولار.