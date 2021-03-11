وزارة الصحة حجزت ما يزيد عن سبعة ملايين جرعة لقاح

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استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في مكتبه في الوزارة، مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار وتابع معه الخطة الوطنية للقاحات.

ولفت حسن إلى "أهمية تكثيف دعم لبنان في ما يواجهه من تحديات على شتى الأصعدة، ولا سيما لجهة زيادة كمية اللقاحات التي يتم استلامها تباعاً، خصوصاً وأن وزارة الصحة العامة حجزت عبر أكثر من مصدر ما يزيد عن سبعة ملايين جرعة لقاح، وحوّلت الاعتمادات اللازمة في وقت مبكر".

كما استقبل حسن النائبين بلال عبد الله وهادي أبو الحسن وتناول البحث الجهود المبذولة لمواجهة وباء كورونا.

وفي تصريح أدلى به، أوضح عبد الله "أن الزيارة تمت بتكليف من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط للبحث في كافة جوانب ملف كورونا، خصوصاً لجهة تسريع التلقيح وتوسيع شمولية الملقحين ودعم المراكز المعتمدة لهذه المهمة".