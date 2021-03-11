مارال الى الحرية

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أعلن مكتب الاعلام في حزب الطاشناق في بيان، ان "مارال نجاريان عادت عن طريق اسطنبول الى بيروت يوم أمس، وكانت غادرت بيروت بعد انفجار المرفأ الى ارتساخ (ناغورنو كاراباخ) وخطفت وتم اسرها من القوات الاذرية بعد ثلاثة ايام من وقف الاعمال الحربية بين الجانبين اثر الحرب التي شنتها القوات الاذرية على جمهورية ارتساخ".



وأشار البيان، الى انه" تم اطلاقها وعادت الى بيروت، بعد جهود حثيثة من الخارجية اللبنانية والصليب الاحمر الدولي ونتيجة الاتصالات واللقاءات والمتابعة التي قام بها الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان. وشكر بقرادونيان وزير الخارجية شربل وهبه على الجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية من اجل اطلاقها وعودتها الى لبنان".