إصابات بالكورونا ضمن رحلات وصلت إلى بيروت

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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 2 و3 و5 و6 و8 آذار، وأظهرت النتائج وجود اثنتي عشرة (12) حالة إيجابية.



وجاء استكمال نتائج 2/3/2021 كالآتي:

- رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)



وجاء استكمال نتائج 3/3/2021 كالآتي:

- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية(



وجاء استكمال نتائج 5/3/2021 كالآتي:

- رحلة استوكهولم : شركة SR رقم 484 (حالتان إيجابيتان(



وجاء استكمال نتائج 6/3/2021 كالآتي:

- رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 205 (جميعها سلبية)



وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 8/3/2021 كالآتي:



- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

- رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)

- رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة برلين: شركة SR رقم 110 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

- رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)

- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

- رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

- رحلة دمشق: شركة 6Q رقم 209 (جميعها سلبية)".