ضباب كثيف وأمطار غزيرة وعواصف رعدية وثلوج... المنخفض يصل اليوم

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.

وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا، اعتبارا من ظهر اليوم الخميس بمنخفض جوي متمركز فوق قبرص مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى صباح يوم غد الجمعة ،حيث ينحسر تدريجيا ويتحول الطقس الى مستقر.

- ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار يتراوح بين 13و 22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها خلال الليل، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة خصوصا شمال البلاد، والتي تقارب سرعتها ال 90كم/س ويرتفع معها موج البحر لحدود ال 3,5 امتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق خلال الليل، ويحذر من تساقط اللوحات الإعلانية على الطرق.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياخلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتحول ليلا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة.

- الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة، في الداخل من 6 الى 16 درجة .

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20و 45 كم/س، تشتد ليلا لتقارب ال85 كم/س خصوصا شمال البلاد.

- الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90 %.

- حال البحر: مائج الى هائج.حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5,53

- ساعة غروب الشمس: 17,43