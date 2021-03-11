ديما صادق لنيكول حجل: "رح يضللو قاعد عتويتر وانستغرام والنساء ضحايا اهمالو.."!

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غردت الاعلامية نيكول الحجل في حسابها الخاص عبر موقع تويتر.

وكتبت الحجل: "ماذا سيحلّ بلبنان اذا غادر أهمّ وأكفأ الأطباء وبقي أمثال الطبيب الذي عالجني وتابع حالتي مثلا...

أيّ لبنان سنشهد في السنوات المقبلة عندما يرحل أنزه القضاة ويبقى من يصدر قراراته باسم السلطة السياسية التي يتبع لها؟

هذا الضرر الذي يلحق بلبنان لا يُعوّض(irreversible )..."



بعد تغريدة الاعلامية نيكول حجل، ردّت ديما صادق على التغريدة بالقول: "رح يضللو قاعد ع تويتر عم بيحكي بالسياسة و عالانستغرام عم بفرجيننا سهراته، و النساء ضحايا اهماله رح يضللن يوقعو بمأساة وحدة ورا التانية و يخسرو ولادهن او ينعطبو ولادهن. عمري ما شفت حكيم مقضي حياته ع تويتر عم يحكي سياسة بدل ما يقعد بعيادته يتابع مرضاه متلو".