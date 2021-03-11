قضية Trans Air Congo: توضيح من tayyar.org

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تعقيبا على البيان الذي اصدرته شركة Trans Air Congo، يهم إدارة tayyar.org ان توضح انها لم تنشر الخبر المذكور عن الشركة، إنما أشارت إلى تغريدة تناولته، لكنها سرعان ما حذفت تلك الإشارة بمجرّد تلمّسها وجود إلتباسات حولها.

تؤكد إدارة الموقع انها ليس في وارد التصويب على أحد، تماما كما تستغرب تصويب شركة الطيران المذكورة على tayyar.org حصرا، رغم انه واحد من عشرات المواقع التي أشارت الى الخبر.

لذا إقتضى التوضيح.

وكانت الشركة اصدرت البيان التالي:

نشر موقع Afro -faitsdivers خبرا مفاده أن حادثاً وقع على متن طائرة تابعة لشركة Trans Air Congo ما أدى الى هبوطها ستة آلاف متر في الهواء و من ثم حصل تعثر في عملية هبوطها.

كما عاد موقع ال tayyar.org ونشر الخبر ذاته.

ثم عاد البعض و تناقل على مواقع التواصل الاجتماعي ان الحادثة وقعت عام ٢٠١٨.

يهم ادارة شركة Trans Air Congo ان تنفي الخبر المذكور جملة و تفصيلا وتوءكد ان هذا الخبر هو من نسج الخيال وان الحادث المزعوم لم يقع اطلاقا لا في عام ٢٠١٨ ولا في اي عام اخر.

وبالختام تحتفظ ادارة شركة Trans Air Congo بحق الشركة في اتخاذ الاجراء القانوني المناسب وملاحقة كل من قام بنشر ونقل ذلك الخبر الكاذب بهدف تشويه سمعتها.