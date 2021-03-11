اقتراح زيادة معاشات العسكريين ملغوم..

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اكد الخبير في السياسات العامة المحامي ربيع الشاعر لـ القبس ان اقتراح خليل زيادة معاشات العسكريين ملغوم ويضع الجيش في مواجهة سائر الطبقات العاملة، مشددا على ان الأصح ان يتم اجراء الاصلاحات فورا لأنها وحدها الكفيلة بتصحيح الاجور والرواتب، وإلا أدت هذه الزيادة غير المدروسة في معاشات الجيش الى نتيجة عكسية من خلال المساهمة في زيادة التضخم الذي سيؤدي سريعا الى تآكل هذه الكتلة النقدية التي يوعدون الجيش بها.



وأوضح الشاعر ان اقتراح القانون بزيادة معاشات العسكريين مفتن وغير دستوري ويكلف الخزينة حوالي ١١٠٠ مليار ليرة، وسيؤدي الى تضخم يلغي فوائد هذه الزيادة، وهو لا يعالج اساس المشكلة.



وتمنى الشاعر أن يصدر تصريح من الجيش برفض هذه المبادرة المفخخة وهذه الرشاوى الزائفة!