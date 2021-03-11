عناوين الصحف ليوم الخميس 11 آذار 2021

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الأخبار : «فرار» جماعي للأطباء

بازار نيابي لاسترضاء العسكر

قائد الجيش يطلب مساعدات مالية من الخارج... من دون علم الدولة!







نداء الوطن : "بسطات" بنزين بسعر "السوق السوداء": التنكة بـ70 ألف ليرة

اقتراح "خنفشاري" لرشوة العسكر: السلطة تطبع "أوراق توت"!



الديار : ٤٨ ساعة لبلورة مسار المساعي الحكومية.. صيغة لحل توافقي من اربعة بنود



اللواء : هدنة الطرقات: سباق بين «الإنقاذ» و«الأنقاض»!

إختناق المبادرات يُعيد الاحتجاج إلى الساحات السبت.. وسجال بين التيار العوني والقوات حول قطع الطرقات

البناء : السعودية وموسكو للتعاون في وقف حرب اليمن وعودة سورية إلى الجامعة العربيّة

خذل الشعب أيام الغضب... تريّث سياسيّ بعد كلام قائد الجيش... ورعد إلى موسكو / هل يؤمّن منح التيار للثقة إقلاع الحكومة... وماذا عن الكهرباء وعدم توافر الفيول؟





النهار : "المبادرة" الجديدة بين القطيعة وعدّادات الانهيار



الجمهورية : تحضيرات للقاء الحاسم بين الرئيسين

المستشفيات عادت لتمتلىء



the daily star : Ibrahim to promote Cabinet solution proposal



l'orient le jour : En dépit des efforts d’Ibrahim, l’éclaircie ne semble pas pour demain