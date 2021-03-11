عناوين الصحف ليوم الخميس 11 آذار 2021

الأخبار : «فرار» جماعي للأطباء
بازار نيابي لاسترضاء العسكر
قائد الجيش يطلب مساعدات مالية من الخارج... من دون علم الدولة!
نداء الوطن : "بسطات" بنزين بسعر "السوق السوداء": التنكة بـ70 ألف ليرة
اقتراح "خنفشاري" لرشوة العسكر: السلطة تطبع "أوراق توت"!
الديار : ٤٨ ساعة لبلورة مسار المساعي الحكومية.. صيغة لحل توافقي من اربعة بنود
اللواء : هدنة الطرقات: سباق بين «الإنقاذ» و«الأنقاض»!
إختناق المبادرات يُعيد الاحتجاج إلى الساحات السبت.. وسجال بين التيار العوني والقوات حول قطع الطرقات
البناء : السعودية وموسكو للتعاون في وقف حرب اليمن وعودة سورية إلى الجامعة العربيّة
خذل الشعب أيام الغضب... تريّث سياسيّ بعد كلام قائد الجيش... ورعد إلى موسكو / هل يؤمّن منح التيار للثقة إقلاع الحكومة... وماذا عن الكهرباء وعدم توافر الفيول؟
النهار : "المبادرة" الجديدة بين القطيعة وعدّادات الانهيار
الجمهورية : تحضيرات للقاء الحاسم بين الرئيسين
المستشفيات عادت لتمتلىء
the daily star : Ibrahim to promote Cabinet solution proposal
l'orient le jour : En dépit des efforts d’Ibrahim, l’éclaircie ne semble pas pour demain