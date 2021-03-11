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عناوين الصحف ليوم الخميس 11 آذار 2021

11
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الأخبار : «فرار» جماعي للأطباء
بازار نيابي لاسترضاء العسكر
قائد الجيش يطلب مساعدات مالية من الخارج... من دون علم الدولة!

 

 


نداء الوطن : "بسطات" بنزين بسعر "السوق السوداء": التنكة بـ70 ألف ليرة
اقتراح "خنفشاري" لرشوة العسكر: السلطة تطبع "أوراق توت"!

 

 

 


الديار : ٤٨ ساعة لبلورة مسار المساعي الحكومية.. صيغة لحل توافقي من اربعة بنود

 

 

 


اللواء : هدنة الطرقات: سباق بين «الإنقاذ» و«الأنقاض»!
إختناق المبادرات يُعيد الاحتجاج إلى الساحات السبت.. وسجال بين التيار العوني والقوات حول قطع الطرقات

 

 

 

البناء : السعودية وموسكو للتعاون في وقف حرب اليمن وعودة سورية إلى الجامعة العربيّة
خذل الشعب أيام الغضب... تريّث سياسيّ بعد كلام قائد الجيش... ورعد إلى موسكو / هل يؤمّن منح التيار للثقة إقلاع الحكومة... وماذا عن الكهرباء وعدم توافر الفيول؟

 

 



النهار : "المبادرة" الجديدة بين القطيعة وعدّادات الانهيار

 

 

 


الجمهورية : تحضيرات للقاء الحاسم بين الرئيسين

المستشفيات عادت لتمتلىء

 

 

 


the daily star : Ibrahim to promote Cabinet solution proposal

 

 

 


l'orient le jour : En dépit des efforts d’Ibrahim, l’éclaircie ne semble pas pour demain

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