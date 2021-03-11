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أسرار الصحف ليوم الخميس 11 آذار 2021

11
MARCH
2021
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 البناء : خفايا وكواليس

خفايا

سخر دبلوماسي روسيّ من قراءة أحد النواب اللبنانيين للبيان الصادر عقب لقاء وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري وتفسير وصف الحريري برئيس حكومة لبنان تكريساً روسياً لرئاسة الحريري لكل حكومة ورسالة تأييد لنظرته في تشكيل الحكومة.

 

كواليس

توقف دبلوماسيون أوروبيون أمام التحرّك الروسي نحو الخليج وتضمينه تلازماً بين عنوانين هما وقف حرب اليمن وعودة سورية إلى الجامعة العربية. ورأوا في التلازم عرضاً روسياً بالمساهمة في وقف حرب اليمن مقابل التجاوب الخليجيّ مع المساعي الروسيّة تجاه سورية وعودتها إلى الجامعة العربية.

 

 


نداء الوطن : خفايا

في زمن الإفلاس، تبيّن أنّ مؤسسة كهرباء لبنان تسعى الى تركيب كاميرات مراقبة لمعمل الجية بقيمة تتجاوز المليار ليرة.

 

رغم وعود وزير المالية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بتعديل مشروع الموازنة وإلغاء المواد التي تطال ضمانتهم الصحية والاجتماعية، بقيت صيغة المشروع التي تمّ توزيعها على الوزراء خالية من أي تعديل بهذا الشأن.

 

تواجه هيئة إدارة السير صعوبات تقنية في تطبيق قانون الإعفاء من رسوم السير والميكانيك، بسبب صعوبة تعديل برنامج المعالجة المعلوماتية لاحتساب الرسوم.

 

 


اللواء : أسرار

همس
رفض مسؤول بارز إجراء أي مصالحة أو لقاء مع رئيس تيّار، لأسباب، لم يشأ الكشف عنها!


غمز
لم تفلح مساعي جهة رسمية رفيعة بوقف التجاذب بين «وزير سيادي» وموقع قضائي، تحرك وفقاً لأجندات معروفة..


لغز
تبيّن أن حصول سياسيين على لقاحات لمواجهة فايروس كورونا، تشترط أيضاً توقيع مراسيم الحكومة!

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