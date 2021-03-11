الحريري منزعج من لقاء لافروف : موسكو تخدم مصالح طهران! .. «عودة اللاجئين السوريين الى ديارهم»

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الأخبار : نقل زوار لـ«بيت الوسط» عن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري «انزعاجه» من الأجواء التي سادت لقاءه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أبو ظبي، أول من أمس. ونسب هؤلاء الى الحريري أن أجواء اللقاء «لم تكن جيدة»، وأن «الروس يخدمون مصالح إيران في المنطقة... ومش قادرين يعملولنا شي»، في إشارة الى عدم تعويله على نجاح موسكو في ما لم تفلح فيه أبو ظبي وباريس بتمهيد الطريق له الى الرياض للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

المصادر نفسها أكّدت أن الحريري كان مستاءً من فقرات وردت في البيان الذي صدر عن الخارجية الروسية عقب اللقاء، الأولى الإشارة الى أن الحريري أتى بنتيجة الاستشارات النيابية للكتل البرلمانية في البرلمان اللبناني و«تمّ تكليفه من الرئيس العماد ميشال عون لتشكيل حكومة جديدة»، والثانية الدعوة الى تشكيل حكومة تكنوقراطية «تدعمها القوى السياسية والطوائف الرئيسية في البلاد»، والثالثة «تلزيق» الروس البيان بالإشارة الى أن اللقاء تناول «تكثيف جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية» وقضية «عودة اللاجئين السوريين الى ديارهم».