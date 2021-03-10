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فريد البستاني للـOTV: إرتفاع الدولار سياسي ومفتعل

10
MARCH
2021
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أبرز ما جاء في حديث النائب الدكتور فريد البستاني للإعلامية جويل بو يونس ضمن برنامج رح نبقى سوا على ال OTV:

-  إرتفاع الدولار سياسي ومفتعل وإلا كيف نفسر الارتفاع في نهاية الأسبوع ومحلات الصرافة والمصارف مقفلة. هذه العملية كلها يقف وراءها الذين لا يريدون التدقيق الجنائي وهي من ضمن حملة على فخامة الرئيس، ومهما فعلوا إن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يسقط في الشارع

- مع كامل التفهم للمطالب التي ينادي بها الناس، ولكن الذين قطعوا الطرقات هم أشخاص غير مسؤولين وهم أقلية قامت بشل البلد، كيف نفهم أن يقوم أولئك بحرق الدواليب داخل الأحياء السكنية قرب المنازل حيث يعيش المصابون على الاوكسيجبن وذلك بسبب جائحة كورونا.

- هنالك دول كثيرة تعثرت مثلنا وتم إنقاذها بخطط إقتصادية مثل قبرص واليونان وأستونيا والأرجنتين، المطلوب حكومة تقوم فورا بمحادثات مع صندوق النقد للحصول على تمويل من ضمن خطة واضحة للنهوض. لي عتب على حكومة تصريف الأعمال التي لا تجتمع لمعالجة الأوضاع

- أنا أؤمن بالقضاء الذي يمكنه أن يفصل في قضية حاكم مصرف لبنان، لبنان خسر الكثير نتيجة الامتناع عن دفع اليوروبوند كان على حكومة الحريري أن تقوم بالمحادثات اللازمة لجدولة الديون وليس أن ننتظر لموعد السداد لاتخاذ القرار

- موضوع ترشيد الدعم يتضمن إعطاء البطاقة التمويلية لعدد كبير من العائلات يتراوح عددها بين 600 و 800 ألف عائلة. وقبل البدء بوضع ترشيد الدعم موضع التنفيذ يجب أن تحصل العائلات التي هي بحاجة على البطاقة التمويلية

- اتوافق مع موقف الزميل فريد الخازن بالنسبة لأولوية تشكيل الحكومة، مبدأ الحياد هو عدم الانحياز، نحن مع الحياد إذا كان الحياد يؤمن استرجاع الأراضي المحتلة، نحن مع الحياد إذا كان الحياد يعيد اللاجئين والنازحين إلى بلدانهم، إذا كان الحياد يؤمن ثرواتنا نحن معه.

- أنا لا أتنبأ بالنسبة للحكومة ولكن هنالك معالم جديدة وهنالك حس وطني لدى الرئيس المكلف ليقدم تشكيلة تحظى برضى فخامة الرئيس، البلد على كف عفريت وليس الوقت وقت اعتكاف، على الرئيس حسان دياب أن يتحمل مسؤولياته لحين تشكيل حكومة جديدة

- بسبب كورونا والإغلاق تأخرت الأشغال في مستشفى دير القمر الحكومي ولكننا بالرغم من ذلك سنقوم بافتتاح أول قسم من المستشفى خلال صيف 2021، لقد عقدنا آخر اجتماع للجنة المستشفى السبت الماضي وشارك فيه عدد كبير من أطباء دير القمر والشوف ووضعنا الهيكلية للطاقم الطبي.

- موقعي الطبيعي هو في تكتل لبنان القوي الذي أنتمي إليه عن قناعة وليس عن مصلحة انتخابية، فأنا أؤمن بالإصلاح وأسعى إلى التغيير.

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