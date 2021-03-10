المجذوب تابع مع بعثة البنك الدولي تأمين حاجات التربية

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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب مع بعثة البنك الدولي برئاسة ساروج كومار جاه، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري وفريق عمل الوزارة.



وبحث المجتمعون "حاجات القطاع التربوي المالية والصحية والتقنية والتربوية، لإعادة افتتاح المدارس لصفوف الشهادات الرسمية وباقي الصفوف بصورة تدريجية وتحصين القطاع باللقاح". كما بحثوا في "التحديات القائمة وكيفية العمل بتناسق وتناغم بين الإدارة التربوية والبنك الدولي والجهات المانحة".



وعرض المجتمعون المراحل "التي قطعها تنفيذ قرض البنك الدولي S2R2 والهبة الدولية لدعم التربية، وكيفية توفير الدعم للبنان لتطوير قطاعه التربوي وإعادة استنهاضه وإحراز تطور في أدائه".



وأشاد رئيس البعثة ب"التقدم الحاصل في المشاريع المشتركة مع الوزارة" وعبر عن "الإستعداد للتعاون والتنسيق والتحرك مع الجهات المانحة والداعمة"، مؤكدا عزمه "وضع التربية في أولوية القطاعات التي يهتم بها البنك الدولي، وتعزيز الإستثمار في التربية وتطوير القطاع بكل مكوناته".





وعبر المجذوب عبر عن شكره الكبير "للاستعدادات التي عبر عنها رئيس البعثة لجهة وضع التربية في الأولوية"، كما شكره ل"الجهود التي يبذلها لجهة العمل مع الوزارة وإداراتها ومؤسساتها، في التأسيس للمرحلة المقبلة وتوفير الحاجات الملحة وتأمين الدعم للقطاع التربوي". وثمن "خطوة البعثة لمواصلة الإجتماعات مع الوزارة بصورة دورية لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق في شأنه".