living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عاجل - اليكم أسعار الخبز لهذا الأسبوع وأوزان الربطات!

10
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الجدول الأسبوعي لأسعار مبيع دقيق القمح والخبز اللبناني الأبيض،  وذلك استناداً الى سعر القمح في البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار، وسعر المحروقات، وحفاظًا على الأمن الغذائي، وقد حدد كما يلي: 

- حدّد سعر طن دقيق القمح المعدّ لإنتاج الخبز اللبناني (فئة 85)، أرض المطحنة، بمبلغ //1.025.000 ل.ل.// (مليون وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى. 

- حدّد سعر طن دقيق القمح  "Zero" فئة 65، أرض المطحنة ، بمبلغ //1.313.000 ل.ل.// (مليون وثلاثمائة وثلاثة عشرة ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى. 

- حدّد سعر طن دقيق القمح "Extra" فئة 55، أرض المطحنة ، بمبلغ //1.358.000 ل.ل.// (مليون ثلاثمائة وثمان وخمسون ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.  

-     حدد سعر طن دقيق القمح "Super Extra" فئة 60 وكافة الفئات الاخرى، أرض المطحنة ، بمبلغ //1.478.000 ل.ل.// (مليون واربعمائة وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية) كحدٍ أقصى. 

 

تحدد كلفة نقل الطحين إلى الأفران والمخابز وفقًا للجدول التالي: 

-     مسافة 1-37 كلم سعر النقل: 30,000 ل.ل

-     مسافة 38-60 كلم سعر النقل: 40,000 ل.ل

-     مسافة61-85 كلم سعر النقل: 50,000 ل.ل

-     مسافة 86-130 كلفة سعر النقل: 65,0000 ل.ل

 

كما حدد سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض" بناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، واستنادً الى ارتفاع سعر القمح في البورصة  العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار، واستناداً للدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظراً للظروف الإقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون وتحسساً من نقابات الأفرات في لبنان معهم، حدد السعر وفقاً لما يلي: 

-     ربطة حجم كبيــــر: بسعر 2500 ليــــرة لبنانية كحدٍ أقصى، على أن لا يقل وزنها عن 870 غرام كحدٍ أدنى.

-     ربطة حجم وســـط: بسعر 1500 ليــــــرة لبنانية كحدٍ أقصى، على أن لا يقل وزنها عن 385 غرام كحدٍ أدنى. 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout