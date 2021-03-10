عاجل - اليكم أسعار الخبز لهذا الأسبوع وأوزان الربطات!

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صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الجدول الأسبوعي لأسعار مبيع دقيق القمح والخبز اللبناني الأبيض، وذلك استناداً الى سعر القمح في البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار، وسعر المحروقات، وحفاظًا على الأمن الغذائي، وقد حدد كما يلي:

- حدّد سعر طن دقيق القمح المعدّ لإنتاج الخبز اللبناني (فئة 85)، أرض المطحنة، بمبلغ //1.025.000 ل.ل.// (مليون وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.

- حدّد سعر طن دقيق القمح "Zero" فئة 65، أرض المطحنة ، بمبلغ //1.313.000 ل.ل.// (مليون وثلاثمائة وثلاثة عشرة ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.

- حدّد سعر طن دقيق القمح "Extra" فئة 55، أرض المطحنة ، بمبلغ //1.358.000 ل.ل.// (مليون ثلاثمائة وثمان وخمسون ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.

- حدد سعر طن دقيق القمح "Super Extra" فئة 60 وكافة الفئات الاخرى، أرض المطحنة ، بمبلغ //1.478.000 ل.ل.// (مليون واربعمائة وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية) كحدٍ أقصى.

تحدد كلفة نقل الطحين إلى الأفران والمخابز وفقًا للجدول التالي:

- مسافة 1-37 كلم سعر النقل: 30,000 ل.ل

- مسافة 38-60 كلم سعر النقل: 40,000 ل.ل

- مسافة61-85 كلم سعر النقل: 50,000 ل.ل

- مسافة 86-130 كلفة سعر النقل: 65,0000 ل.ل

كما حدد سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض" بناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، واستنادً الى ارتفاع سعر القمح في البورصة العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار، واستناداً للدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظراً للظروف الإقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون وتحسساً من نقابات الأفرات في لبنان معهم، حدد السعر وفقاً لما يلي:

- ربطة حجم كبيــــر: بسعر 2500 ليــــرة لبنانية كحدٍ أقصى، على أن لا يقل وزنها عن 870 غرام كحدٍ أدنى.

- ربطة حجم وســـط: بسعر 1500 ليــــــرة لبنانية كحدٍ أقصى، على أن لا يقل وزنها عن 385 غرام كحدٍ أدنى.