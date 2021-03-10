مخزومي التقى سفيرة كندا وأكد العلاقة المميزة بين البلدين

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في دارته، بحضور رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي والمستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، السفيرة الكندية في لبنان شانتال شاستيناي، ترافقها الملحقة السياسية في السفارة مانون بواكلير. وتداول معها في الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

إثر اللقاء، أكد مخزومي على العلاقة المميزة التي تجمع لبنان وكندا، مشدداً على أهمية تعزيزها، وشاكراً لكندا دعمها الدائم للشعب اللبناني خصوصاً في هذه الظروف الصعبة. ولفت إلى أن الجالية اللبنانية - الكندية المنتشرة حول العالم، فاعلة في تمتين العلاقات بين البلدين.

وجدد مخزومي إصراره على تشكيل حكومة مستقلين من رئيسها إلى وزرائها تملك خطة اقتصادية واضحة تستطيع ببرنامجها إعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطن بمؤسسات الدولة، وإعادة ثقة الجاليات اللبنانية المنتشرة حول العالم للاستثمار في بلدنا.