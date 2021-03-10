كورونا - حالات ايجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 6 و7 و8 آذار، وأظهرت النتائج وجود ثلاثين (30) حالة إيجابية.



وجاء استكمال نتائج 6/3/2021 كالتالي:



" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)



وجاءت نتائج 7/3/2021 كالتالي:



" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)

" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

" رحلة أورلي : شركة TO رقم 3338 (جميعها سلبية)

" رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

" رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (أربع حالات إيجابية)

" رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)



وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 8/3/2021 كالتالي:



" رحلة الدمام : شركة MEA رقم 1443 (جميعها سلبية)

" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)