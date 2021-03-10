living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

امين عام الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي: ايها النواب، أقرّوا تعديل الدستور بما يعيد لرئيس الجمهورية صلاحياته

10
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اقتراح موضوعي برسم كل من يحمّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المسؤولية عن النتائج التي وصلت اليها الاوضاع في لبنان مع التهرّب المقصود من مناقشة الأسباب، وأخصّ بالذكر السادة النواب ممّن ساهمت أحزابهم في فرض دستور الطائف على اللبنانيين:
ايها السادة النواب، أقرّوا تعديل الدستور بما يعيد لرئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية كما كانت عليه قبل الطائف لفترة سنة واحدة، فتتمكنون من بعدها وعن حق من محاسبة الرئيس على نتائج حكمه وسياساته، وإلا فيكون التزام الصمت هو الأشرف لكم.
فمسؤولية الرئيس في ظلّ أحكام الدستور الحالي تقتصر على بذل أفضل الجهود الممكنة للوصول الى النتائج المرجوّة، ولا يتحمّل مطلقاً مسؤولية الفشل في الوصول اليها.
 
« L'obligation de moyens est une obligation en vertu de laquelle le débiteur doit déployer ses meilleurs efforts pour atteindre l'objectif visé ; elle s'oppose à l'obligation de résultat, par laquelle un objectif est donné et doit être atteint. »


أمين عام الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي

م. فرنسوا العلم

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout