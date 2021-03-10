مجلس النواب ينعقد الجمعة وثلاثة بنود للبحث

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وزع مجلس النواب جدول اعمال الجلسة العامة التي ستعقد عند الاولى والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر الاونيسكو، وجاء فيه:



1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6492: تعديل القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.



2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7441: طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19 والازمة الاقتصادية في لبنان.



3- اقتراح القانون الرامي الى الاجازة للحكومة تعديل الملف رقم (3) من الاتفاقية المجاز ابرامها بموجب القانون رقم 180 تاريخ 12 حزيران 2020.