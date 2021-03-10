لجنة الإنقاذ الدولية ومجتمع جميل وتويوتا يطلقون مبادرة تعاونية استجابةً للأزمة الإنسانية في لبنان

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أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية، ومجتمعجميل، الداعمة الرائدة للحلول القائمة على العلوم والتكنولوجيا عبر قطاعات التنمية الدولية، وشركة تويوتا اليوم عن إطلاق مبادرة مشتركةترتكزعلى موارد وخبرات الشركاء الثلاثة في الاستجابة للتحديات العالمية الملحة. حيث سيتم إهداء ثماني سيارات تويوتا لدعم قدراتومواصلةجهود الإغاثة التي تقوم بها لجنة الإنقاذ الدولية في لبنان، ودعم تحركات موظفيها من العاملين الإنسانيين.وتستهدف المبادرة التعاونية الأولى دعم لبنان عبر تعزيز قدرات لجنة الإنقاذ الدولية في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 ومعالجة الآثار التي خلفها انفجار بيروت في آب\أغسطس الماضي، والذي أدى إلى نزوح ما يقارب300,000 شخص عن منازلهم.

جاء انفجار بيروت في وقت كان يعاني فيه الشعب اللبناني من أزمات متعددة كالتدهورالاقتصادي والمالي وتداعي النظام الصحي نتيجة لجائحة كوفيد-19. يُذكر أن المستشفيات كانت قد قاربت بالفعل على بلوغ أقصى طاقة استيعابية لها قبل الانفجار، لتشهد البلاد منذ ذلك الحين زيادة بنسبة 5,000٪ في عدد الحالات. وتشيرالتقديرات إلى أن المستشفيات مكتظة تمامًا مع استمرار ارتفاع أعداد الاصاباتوالتي بلغ إجماليها حتى اللآن376,938 حالة، وتمت إصابة أكثر من نصف هذه الحالات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021. وقد تسببت هذه الأحداث مجتمعة في حدوث اضطراب كبير في التعليم وسبل وموارد العيش.

وقالت سعاد الجرباوي، نائب الرئيس الإقليمي للجنة الإنقاذ الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:"كان تدهور الوضع الصحي والاقتصادي في لبنان متسارعًا خلال العام الماضي، حتى أن تكلفة الغذاء ارتفعت بأكثر من 420٪، وفقد الناس وظائفهم وهم الآن يكافحون من أجل إعالة أسرهم. واضطرالأطفال إلى ترك مقاعد الدراسة واللجوءإلى العمل للمساهمة في دعم عائلاتهم. يعيش في لبنان الآن أكثر من مليون شخص في فقر مدقع، وأضحت الحياة بالنسبة للكثيرين صراعاً يومياً.ولضمان عدم إهمالا للاجئيبن والشرائح السكانية الأكثر ضعفاً، نحتاج الآن إلى مضاعفة جهودنا المشتركة والحصول على دعم سريع ومرن من شركائنا، خاصة أن الحاجة إلى هذا النوع من الدعم العملي والمبتكر تشتد الآن أكثر من أي وقت مضى؛ ولذا يسعدنا العمل مع مجتمع جميل وتويوتا، اللذان أدركا مدى خطورة هذه الأزمة بجوانبها المتعددة، ونشكرهم على هذه المنحة السخية التي ستعزز قدرة فرق الاستجابة في لبنان. "

يأتي هذا التعاون في أعقاب الإعلان عن الشراكة التي جمعت لجنة الإنقاذ الدولية ومجتمع جميل للاستجابة لـتحديات كوفيد-19 في الأردن معبداية تفشي الجائحة. هذا وتعود العلاقة بين عائلة جميل وشركة تويوتا موتور إلى أربعينيات القرن الماضي، حيث افتتحت العائلة أول منفذ لتويوتا في جدة بالمملكة العربية السعودية ونمت لتصبح أكبر شبكة توزيع للسيارات في المملكة العربية السعودية، وكذلك في 7 دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واليوم، تشمل العلاقة منحةجميل-تويوتا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجياوالشراكة مع لجنة الإنقاذ الدولية التي تم الإعلان عنها اليوم.

من جانبه صرح جورج ريتشاردز، مدير مجتمع جميل:"هذه المبادرة التي نطلقها بالتعاون مع تويوتا ولجنة الإنقاذ الدولية تجمع بين ثلاث منظمات مختلفة تمامًا من حيث التخصص، فهي تجمع بين قطاع العلوم والتكنولوجيا، والقطاع الخاص، والمجتمع الإنساني، بهدف الاستفادة من مواردها وخبراتها في مواجهة التحديات العالمية بطريقة مبتكرة. واليوم، نطلق هذا التعاون لدعم ما تبذله لجنة الإنقاذ الدولية في لبنان في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في كوفيد-19 وانفجار بيروت. ومن خلال نشر سيارات تويوتا لتعزيز قدرة فرق لجنة الإنقاذ الدولية، والمتطوعين حيثما تكون هناك حاجة إليهم، على التنقل بسرعة، سنتمكن من رفع كفاءة المساعدات وتلبية الاحتياجات الملحة في حالات الطوارئ الصحية العامة. ونحن نتطلع إلى العمل مع تويوتا وفرق الاستجابة التابعة للجنة الإنقاذ الدولية والشعب اللبناني لبناء مستقبل أفضل في الأشهر المقبلة".

وفي سياق هذا التعاون أيضًا، تقرر أن تتولى شركة بستاني المتحدة ش.م.ل، وهي الموزع الحصري لسيارات تويوتا ولكزس في لبنان، خدمة المركبات الثمانية التي سيتم استخدامها في جميع أنحاء لبنان لدعم البرامج الإنسانية للجنة الإنقاذ الدولية.

في حين علقت ماريا ريتا بستاني، مدير التسويق والموارد البشرية في شركة بستاني المتحدة:"نيابة عن الشعب اللبناني، وشركة بستاني المتحدة، أتوجه بالشكر للجنة الإنقاذ الدولية ومجتمع جميل وشركة تويوتا موتور على ما بذلوه من جهود ومساعدات إنسانية في هذه الأوقات العصيبة التي تشهدها البلاد، وهذه الشراكة إن دلت على شيء فهي تدل على مدى الحب والاحترام اللامتناهين للإنسانية. في أعقاب انفجار بيروت، نزح العديد من المواطنين واضطروا إلى إعادة بناء حياتهم ومنازلهم في خضم وضع اقتصادي متفاقم ازداد سوءً بفعل تداعيات كوفيد-19. ولهذه الأسباب، تود شركة بستاني المتحدة وعائلة بستاني أن يعربوا عن خالص امتنانهم إزاء هذا الدعم، ونؤكد على أن سيارات تويوتا هذه ستصل إلى من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة".

يعد هذا التعاون الأول من نوعه بين لجنة الإنقاذ الدولية، ومجتمع جميل، وشركة تويوتا، لتعزيز قدرة لجنة الإنقاذ الدولية من خلال ثماني سيارات تساهم في دعمجهود الإغاثة في لبنان، ودعم تحركات موظفيها من العاملين الإنسانيينلمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 ومعالجة الآثار التي خلفها انفجار بيروت والذيأدى إلى نزوح ما يقدر بنحو 300,000 شخص عن منازلهم.

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حول لجنة الإنقاذ الدولية

لجنة الإنقاذ الدولية هي منظمة دولية تركز جهودها على الاستجابةلأسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تعمل على دعم وتمكين الفئات المتضررة، بما فيهااللاجئيينوالمجتمعاتالنازحةقسراً، في مناطق النزاعات والكوارث من الحصولعلى متطلباتهم من خدمات الصحة والحماية والتعليم والعمل بشكل يحفظ حقوقهم ويساعدهم على بناءمستقبلأفضل. تأسست لجنة الإنقاذ الدولية عام 1933 بدعوة من العالم واللاجئحينها ألبرت أينشتاين، وتعمل اليوم في أكثر من 40 دولة - بما في ذلك واليمن وسوريا وبنغلادش - لمساعدة الفئات الأكثر تضرراَوتمكينهم من رسم ملامح مستقبل أفضلودفممجتمعاتهم. لمزيد عن أهداف وبرامجلجنة الإنقاذ الدولية، قم بزيارةwww.rescue.org، وتابع أخبارها على توتير و فايسبوك.

حول مجتمع جميل

مجتمع جميل هي مؤسسة دولية تأخذ على عاتقها معالجة بعض القضايا والتحديات الأكثر إلحاحًا في العالم، باستخدام نهج رائد قائم على البحث العالمي والعلوم والبيانات والتكنولوجيا.

تأسست مجتمع جميل على يد محمد جميل، خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمهندس بالتدريب، وتتبنى اليوم نهجًا مبتكرًا لإحداث تأثير من خلال دفع عجلة الابتكارات العلمية والتكنولوجية الجديدة في مجالات التعليم والصحة والمناخ.

تدعم مجتمع جميل البرامج والمشاريع والأفكار التي تفتح الباب أمام تسخير قوة البيانات والأبحاث والذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الأخرى في فهم التحديات البشرية الملحة ومعالجتها، مع الالتزام بصياغة سياسات قائمة على الأدلة في التنمية العالمية.

تتبنى مجتمع جميل نهجًا تعاونيًا يقوم على شراكات راسخة مع كبرى المؤسسات العالمية مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وإمبريال كوليدج لندن، بهدف بناء منصات للباحثين لتوسيع نطاق مجالاتهم وتطوير حلول جديدة لتعزيز التنمية البشرية. تدعم مجتمع جميل أيضًا التنفيذ الميداني للمبادرات مع منظمات مثل منظمة إنقاذ الطفولة

وقد أثمرت الجهود المدعومة من قبل مجتمع جميل عن ابتكارات وإنجازات مهمة؛ كان أبرزها على الإطلاق اكتشاف المضاد الحيوي الجديد "هاليسين" (Halicin)، وقوالب النمذجة التي كانت حاسمة في الحد من تفشي فيروس كوفيد-19 (Covid-19)، والنهج الحائز على جائزة نوبل لمساهمته في تخفيف حدة الفقر العالمي.

حول شركة تويوتا موتور

تعمل شركة تويوتا موتور على تطوير وتصنيع منتجات وخدمات مبتكرة وآمنة وعالية الجودة تتحقق بها رفاهية المجتمعات من خلال توفير التنقل للجميع. نعتقد أن الإنجاز الحقيقي يأتي من دعم عملائنا وشركائنا وموظفينا والمجتمعات التي نعمل بها. منذ تأسيسنا قبل أكثر من 80 عامًا، وتحديدًا في عام 1937، طبقنا مبادئناالتوجيهية في السعي لتحقيق مجتمع أكثر أمانًا وخضرة وشمولية. اليوم، ونحن نتحول إلى شركة متخصصة في حلول التنقل وتطوير تقنيات متصلة وآلية ومشتركة ومكهربة، فإننا نبقى أيضًا مخلصين لمبادئناالتوجيهية والعديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، للمساعدة في تحقيق عالم أفضل من أي وقت مضى، عالم يتمتع فيه الجميع بحرية التنقل.