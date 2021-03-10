تسليم البروفسور جمال أيوبي رسالة تقدير من رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان

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خصّ سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان البروفسور جمال أيوبي بزيارة إلى مركز عمله في مستشفى Foch في ضواحي باريس، حيث يرأس قسم أمراض النساء والتوليد.



وهدفت الزيارة التي حضرها مدير المستشفى إلى تهنئة البروفسور أيوبي على إنجازه الطبي الأخير بعد ولادة طفلة من أمٍّ كانت قد خضعت لعملية زرع رحم أشرف عليها البروفسور وطاقمه الطبي.



كما كانت مناسبة لتسليم البروفسور أيوبي رسالة تقدير من رئاسة الجمهورية اللبنانية لعطاءاته وإنجازاته الطبية التي تساهم في حمل اسم لبنان وطاقات أبنائه إلى أسمى المراتب.



يذكر أنّ البروفسور أيوبي حائز على وسام الاستحقاق الوطني الفضي عام ٢٠١٣ وعلى وسام المغترب اللبناني عام ٢٠١٩ وهو كان قد ترأس الجمعية الطبية اللبنانية الفرنسية التي تميّزت خلال ولايته بنشاط وديناميكية ساهمت في توطيد العلاقات اللبنانية الفرنسية في مجالي الطب والصحة العامة.