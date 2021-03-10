تقلّبات جويّة .. اليكم طقس الأيام المقبلة

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تشهد الحالة العامة للطقس استقرارًا نسبيًا اليوم، مع بعض التقلبات الجوية الضعيفة، وسط أجواء دافئة جدًا، مع رياح مغبرّة.

فيما يُؤثّر على لبنان منخفض جوي سريع الحركة لبضع ساعات، بين مساء يوم غد الخميس وصباح يوم الجمعة ليعود الاستقرار ظهرًا.



الأربعاء :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٦ درجة، بقاعا بين ١٠ و ٢٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٢ و ٢٢ درجات

٢- الجو غائم جزئياً مع غبار في الجو

٣- الرياح جنوبية شرقية تنشط احيانا خاصة في الداخل ٣٠-٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الخميس :

طقس مستقر نهارا مع انخفاض بدرجات الحرارة، على ان يتحول تدريجيا الى غير مستقر مساء، وعاصف منتصف الليل مع رياح قوية ٨٠كم/س وامطار رعدية تكون غزيرة احياناً قرابة منصف ليل الخميس وصباح الجمعة فيما تتساقط الثلوج على ١٨٠٠م وتتدنى فجر الجمعة الى ١٤٠٠م الى ١٥٠٠م الحرارة متوقعة ساحلا بين ١٠ و ١٨ درجة على ال ١٠٠٠م بين ٥ و ١٢ درجات وبقاعاً بين ٣ و ١٣ درجة



الجمعة :

طقس غير مستقر وعاصف فجرًا مع امطار رعدية غزيرة، فيما تتساقط الثلوج على ١٤٠٠م الى ١٥٠٠م ليعود وينكفئ المنخفض ظهرا ويستقر الطقس تدريجيا الحرارة المتوقعة ساحلا بين ١٠ و ١٨ درجة على ال ١٠٠٠م بين ٣ و ١٠ درجات وبقاعاً بين ٢ و ١٢ درجة.