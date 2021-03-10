living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقلّبات جويّة .. اليكم طقس الأيام المقبلة

10
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تشهد الحالة العامة للطقس استقرارًا نسبيًا اليوم، مع بعض التقلبات الجوية الضعيفة، وسط أجواء دافئة جدًا، مع رياح مغبرّة.
فيما يُؤثّر على لبنان منخفض جوي سريع الحركة لبضع ساعات، بين مساء يوم غد الخميس وصباح يوم الجمعة ليعود الاستقرار ظهرًا.


الأربعاء :
١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٦ درجة، بقاعا بين ١٠ و ٢٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٢ و ٢٢ درجات
٢- الجو غائم جزئياً مع غبار في الجو
٣- الرياح جنوبية شرقية تنشط احيانا خاصة في الداخل ٣٠-٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الخميس :
طقس مستقر نهارا مع انخفاض بدرجات الحرارة، على ان يتحول تدريجيا الى غير مستقر مساء، وعاصف منتصف الليل مع رياح قوية ٨٠كم/س وامطار رعدية تكون غزيرة احياناً قرابة منصف ليل الخميس وصباح الجمعة فيما تتساقط الثلوج على ١٨٠٠م وتتدنى فجر الجمعة الى ١٤٠٠م الى ١٥٠٠م الحرارة متوقعة ساحلا بين ١٠ و ١٨ درجة على ال ١٠٠٠م بين ٥ و ١٢ درجات وبقاعاً بين ٣ و ١٣ درجة


الجمعة :
طقس غير مستقر وعاصف فجرًا مع امطار رعدية غزيرة، فيما تتساقط الثلوج على ١٤٠٠م الى ١٥٠٠م ليعود وينكفئ المنخفض ظهرا ويستقر الطقس تدريجيا الحرارة المتوقعة ساحلا بين ١٠ و ١٨ درجة على ال ١٠٠٠م بين ٣ و ١٠ درجات وبقاعاً بين ٢ و ١٢ درجة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout