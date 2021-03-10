هل يزور الحريري بعبدا في الساعات المقبلة؟

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أكد نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علّوش أن "الرئيس المكلف سعد الحريري قد يتوجه الى بعبدا في الساعات المقبلة إذا التمس معطيات جديدة في الملف الحكومي".



وأشار في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى أن "الرئيس الحريري في صدد درس طرح اللواء عباس إبراهيم الذي سيبقى نظرياً بالنسبة إليه إن لم يتواصل معه رئيس الجمهورية بخصوصه".



ورأى علّوش أن "حزب الله ينتظر التقدم على مستوى المفاوضات بين إيران وأميركا ليتبلور موقف إيران من لبنان. أما السعودية فتنتظر شكل الحكومة ليتّخذ الموقف منها".



وجدد علوش تأكيد "استعداد المجتمع الدولي لمساعدة لبنان إذا تمكن من تشكيل حكومة من اختصاصيين وهو ما يصرّ عليه الرئيس الحريري المستعد لوضع الخلافات جانباً إذا قابله الفريق الآخر بذلك".