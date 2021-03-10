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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 10 آذار 2021

10
MARCH
2021
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الأخبار
المسيحيون وقود معركة رئاسية مبكرة
الحريري - السعودية: لم يحِن أوان العفو الملكيّ بعد
«إسرائيل» تعترف: صواريخ المقاومة تهديد وجوديّ

البناء
لافروف وابن زايد بعد القاهرة… لعودة سورية إلى الجامعة العربيّة وإلغاء قانون قيصر
بقيت الكتائب في الشارع وتراجعت القوات... وكلام قائد الجيش يخلط الأوراق
بكركي وحزب الله لإدارة الخلاف وتسريع الحكومة... وإبراهيم لم ييأس من الحلّ

اللواء
"المطبخ الحكومي": مراسيم خلال 10 أيام أو الإنفجار الكبير!
دعم روسي "لحكومة مهمة" من الإخصائيين.. والقوى الأمنية ترفض فتح الطرقات بالقوة

الديار
عباس ابراهيم يستعيد نشاطه على خط تشكيل الحكومة والحريري يلتقي لافروف في أبو ظبي
الجيش يقف على الحياد بين الشعب والسلطة: هل يستعد لاستلام مرحلة انتقالية؟
قطع الطرقات يهدد بمجازر وكوارث: زغرتا تشيّع مرعب ونعمة والأبيض يحذّر من انخفاض «الاوكسجين»

الجمهورية
بكركي و«الحزب» يستعجلان الحكومة... ولافروف: طهران لا تحبّذ الثلث المعطّل

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