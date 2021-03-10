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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 10 آذار 2021

10
MARCH
2021
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البناء


قال مرجع نيابي إنه من خارج السياق السياسي يدعو نقابة المحرّرين ونقابة المصوّرين ونقابة الصحافة إلى تكريم الصحافي والمصوّر علي شعيب على الصورة التي ظهر فيها يقف قبالة دبابة الميركافا، متحدياً بمشهد رمزيّ يعكس قوة الإرادة اللبنانيّة في وجه آلة العدوان.

دعت مراجع علميّة إلى التوقف أمام المشهد الدولي الذي ترسمه اللقاحات ضد فيروس كورونا، حيث حافظ الأميركيون على تفوّقهم بلقاحين متميّزين بينما ظهرت بريطانيا عرجاء بلقاح مشترك مع الهند في منزلة متوسطة وتقدّمت الصين وروسيا الى قلب المشهد للمرة الأولى وتراجعت أوروبا التقليديّة وخصوصاً فرنسا وألمانيا الى الخلف وربما تفاجئ دول مثل إيران بالتقدّم.

اللواء

تحاشى دبلوماسي روسي، التحدث هاتفياً مع رئيس كتلة نيابية، منعاً لتعميم خبر الاتصال، وإعطاء إيحاءات في غير محلها..

يتجه مرجع نيابي للحسم تجاه طروحات، يعتبر أنها تلحق ضرراً في غضون العشرين شهراً المقبلة..

بدأت أسعار بعض الفواكه والخضار الموسمية ترتفع قياسياً، مع القرار القاضي بتصديرها إلى بعض البلدان العربية القريبة!

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