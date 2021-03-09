كورونا "تخطف" المتطوع شفيق خليل شمعون

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تنعي المديرية العامة للدفاع المدني المتطوع شفيق خليل شمعون من عديد ومؤسسي مركز انطلياس الذي انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ ٠٩-٠٣-٢٠٢١ متأثراً بإصابته بجائحة "كورونا".

وفي ما يلي نبدة عن حياته: المتطوع شفيق خليل شمعون من مواليد عام ١٩٦٤ زحلة. تطوع في الدفاع المدني بتاريخ ١-١-١٩٩٤ -شارك في عدة دورات تدريبية في الداخل. -شارك في العديد من المهمات. -شارك بعمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت. -حائز على عدة شهادات.

-كان مثال المتطوع الشجاع في خدمة الوطن والمواطن. الوضع العائلي: متأهل وله ابنتين.