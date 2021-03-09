كورونا "تخطف" المتطوع شفيق خليل شمعون

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تنعي المديرية العامة للدفاع المدني المتطوع شفيق خليل شمعون من عديد ومؤسسي مركز انطلياس الذي انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ ٠٩-٠٣-٢٠٢١ متأثراً بإصابته بجائحة "كورونا".
وفي ما يلي نبدة عن حياته:
المتطوع شفيق خليل شمعون
من مواليد عام ١٩٦٤ زحلة.
تطوع في الدفاع المدني بتاريخ ١-١-١٩٩٤
-شارك في عدة دورات تدريبية في الداخل.
-شارك في العديد من المهمات.
-شارك بعمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت.
-حائز على عدة شهادات.
-كان مثال المتطوع الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.
الوضع العائلي: متأهل وله ابنتين.
سوف ينقل الجثمان في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر غد الأربعاء الموافق في ١٠-٣-٢٠٢١ من مستشفى ضهر الباشق الحكومي في روميه الى كنيسة مار منصور في النقاش-المتن حيث تُقام مراسم الدفن.