الجيش: 3 خروق للعدو الاسرائيلي

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 9 / 3 / 2021 اعتبارا من الساعة 4.02 ولغاية 9.20، تم تسجيل خرق بحري للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة من زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على أربع مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 481 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".



وكذلك كان صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:



"بتاريخ 8 / 3 / 2021 اعتبارا من الساعة 15.45 ولغاية 17.10 تم تسجيل خرقين بحريين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، من زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، لمسافة أقصاها 390 مترا ولمدة /18/ دقيقة.

وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".