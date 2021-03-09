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لقاء لجنة الحوار بين البطريركية المارونية وحزب الله.. تأكيد على الإسراع بتشكيل حكومة قادرة

9
MARCH
2021
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عقدت اللجنة الثنائية للحوار بين البطريركية المارونية الممثلة بالمطران سمير مظلوم والأمير حارس شهاب، وبين حزب الله الممثل بعضوي المجلس السياسي للحزب، الحاج محمد سعيد الخنساء، والحاج مصطفى الحاج علي، وتباحثوا بالأوضاع المأسوية التي يمر بها لبنان وأكدوا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على معالجة الكوارث التي يرزح تحتها الشعب اللبناني، وضرورة انعاش الإقتصاد على المستويات كافة.

من جهة أخرى جرى البحث بموضوع الحياد الإيجابي الذي طرحه غبطة البطريرك مار بطرس الراعي واتفقوا على استكمال هذا البحث في إجتماعات لاحقة، كما ثمّن المجتمعون الزيارة التي قام بها قداسة البابا فرنسيس في العراق، وتوقفوا عند اللقاء التاريخي مع المرجع آية الله السيد السيستاني والذي يُشكل دعامة كبرى في العلاقات الإيجابية الإسلامية المسيحية ومواقفهما من تشجيع العيش المشترك بين الأديان واحترام حقوق الإنسان أيا يكن انتماؤه الديني.

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