تفاصيل جديدة عن الحادث الذي أودى بحياة إبني زغرتا!

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علمت وكالة "أخبار اليوم" من مصادر أمنية أن الشاحنة التي كانت قد اوقفت في وسط الطريق عند اتوستراد الهري وتسببت في مقتل المواطنين الياس مرعب ونعمة نعمة، بعد ارتطام السيارة التي كانا يستقلانها، يملكها ميراك كريكوريان وسائقها سوري الجنسية وقد أجبره متظاهرون في المنطقة على إيقافها في وسط الاتوستراد وصادروا مفاتيحها.

وقالت المصادر الأمنية إن المتظاهرين قدموا من منطقة طرابلس وحاولوا بداية قطع الطريق عند مفترق حامات، إلا أن أهالي بلدة راس نحاش منعوهم من ذلك، فتوجهوا إلى منطقة الهري حيث قاموا بقطع الطريق. وعلم أن القوى الأمنية تعمل على تحديد هوية من كانوا في تلك النقطة من أجل ملاحقتهم.