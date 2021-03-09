أو.أم.تي. تستنكر الشائعات حول تسديد التحاويل الواردة من الخارج بالليرة اللبنانية ‎

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تستنكر شركة OMT ما يتمّ التداول به من شائعات عبر بعض مواقع التواصل حول تسديد التحاويل الواردة من الخارج بالليرة اللبنانية ابتداءً من يوم الأربعاء الواقع في ١٠ آذار ٢٠٢١، وتؤكّد ما يلي:

١. تأسف الشركة على هكذا شائعات في ظلّ ما يعيشه الناس من أزمات مالية واقتصادية، ليأتي مغرضون في ظرف غير مناسب وينسجوا الأخبار المضلّلة التي تهدف إلى إثارة الفوضى والقلق.

٢. تلتزم الشركة وبشكلٍ تام بتسديد التحاويل الواردة من الخارج نقداً وبالدولار الأمريكي حصراً، وذلك عملاً بالتعميم الوسيط رقم ٥٦٦ الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ ٦ آب ٢٠٢٠.