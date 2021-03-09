فريد البستاني: لتأليف حكومة اليوم قبل غد

A + A -

رأى النائب الدكتور فريد البستاني في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" أن "مجلس النواب يشرع ويراقب وعلى الحكومة أن تختار سيناريو الحل وترسله إليه لدراسته وإقراره"، لافتا إلى أن "الشعب يئن من الجوع ومعه حق"، معتبرا أن "الحكومة مسؤولة ويجب أن تعمل حتى آخر يوم ولا يجوز الاعتكاف بل إن تحمل المسؤولية واجب في هذه الظروف الصعبة".



وقال: "اناشد الرئيس المكلف سعد الحريري ضرورة عقد اجتماعات فورية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بغية الوصول إلى تأليف حكومة، لأنه من دون حكومة جديدة لا أمل بوضع حل جدي لما نعيشه. يجب أن تؤلف الحكومة اليوم قبل غد".



وتابع: "أحمل الحكومة المسؤولية وذلك على الرغم من العمل الدؤوب لوزير الاقتصاد إلا أن عدد المراقبين غير كاف. أحيي الوزيرة غادة شريم التي عرضت وضع الفائض من موظفي وزارة المهجرين بتصرف وزارة الاقتصاد ولكن هذا الموضوع لم يبت"، مشيرا إلى أن "التجار المستوردون يتحملون مسؤولية وضع أسعار السلع".



وختم: "إن سياسة الدعم ادت إلى استنزاف احتياطي مصرف لبنان وتهريب البضائع المدعومة، أي خطة لترشيد الدعم يجب ان يسبقها إعطاء البطاقة التمويلية للعائلات التي هي بحاجة، ومن ثم توضع خطة لترشيد الدعم بصورة تدريجية بحيث يتكيف المواطن معها".