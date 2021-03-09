منخفض جوي جديد يضرب لبنان

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا، ويحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية.

وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: طقس مستقر ودافىء يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الخميس، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز شمال غرب تركيا يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ويستقر تدريجيا بعد ظهر يوم الجمعة .

- ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أذار يتراوح بين 13 و 22 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.



الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا، ويحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية .



الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة، تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات وهطول أمطار متفرقة تشتد خلال الليل، مع حدوث عواصف رعدية ورياح تقارب ال85 كم/س وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق .



الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع احتمال برق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 65 كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتحسن الطقس اعتبارا من بعد الظهر.



- الحرارة على الساحل من 16 الى 26 درجة، فوق الجبال من 9 الى 24 درجة، في الداخل من 6 الى 23 درجة .

- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 65%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 20 درجة

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5,57

- ساعة غروب الشمس:17,41