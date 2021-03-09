"كورونا" لا يهتمّ بما يحدث في الشوارع!

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غرّد مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض على "تويتر": "يوجد حاليا ٢٣ مريضا في قسم طوارئ "كورونا" فى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في انتظار أسرة فارغة. كما يوجد في قسم طوارئ غير "كورونا"، ١٨ مريضا ينتظرون أيضاً أسرة فارغة. "كورونا" والأمراض الأخرى لا تشاهد التلفاز ولا تهتم بما يحدث في الشوارع".



وأضاف أبيض: "من دون قدر ضئيل من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لن تتمكن التدابير الصحية من السيطرة على الجائحة، ولا حتى بمساعدة لقاحات جيدة. دق خبراء الصحة والمستشفيات ناقوس الخطر، لكن من دون جدوى، بينما يتم تخفيف القيود أو تجاهلها. نسأل الله ان يلطف بعباده".