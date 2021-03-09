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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 آذار 2021

9
MARCH
2021
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 الأخبار : المواد الغذائية: نهاية الدعم!

القوات والكتائب وجماعة الاخوين الحريري تنتفض على حراك 17 تشرين: فوضى حتى إسقاط عون

 

 

 

الديار : قائد الجيش يستبق الانهيار «بكسر الصمت» : لسنا مكسر عصا.. ولوين رايحين ؟
لعبة «عض الاصابع» في الشارع مستمرة..عون لن يتراجع والحريري لن يعتذر!
اجراءات «عقيمة» في مواجهة «السوق السوداء» والسعودية لن تسمح بانقاذ العهد

 

 


اللواء : العماد عون يُقلق بعبدا: أيها المسؤولون إلى أين ذاهبون؟
إبراهيم إلى بكركي اليوم مع مشروع «حلحلة».. وبخاري يزور قبلان: المملكة لا تُميز بين اللبنانيين

 

 



نداء الوطن : اجتماع اليرزة يُحاكي "وجع العسكر والناس"
اجتماع بعبدا "فوفاش"!

 

 



البناء : الجنرال ماكينزي يبشِّر بحلّ في الربيع مع إيران… والمواجهة السعوديّة اليمنيّة إلى تصاعد
يوم غضب قواتيّ... وعون ودياب يحذِّران من انقلاب... ويدعوان لإجراءات أمنيّة وماليّة / قائد الجيش: يا حضرات المسؤولين وين رايحين... وجنبلاط قلق من الفوضى... وجعجع

 

 

 


النهار : غضب الناس والجيش يحاصر سلطة الإنكار

 

 

 


الجمهورية : قائد الجيش للمسؤولين : ماذا تريدون؟

الغضب يعم المناطق

 

 

 

the daily star : Lebanon seen inching closer toward instability 

 

 

 

l'orient le jour: Pourquoi la rue chiite se réveille

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